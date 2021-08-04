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В Беларуси ликвидировано не менее 27 НГО

04.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти в рамках объявленной Лукашенко зачистки уже ликвидировали не менее 27 негосударственных организаций.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», еще 78 НГО ожидают решений о ликвидации.

В частности, 3 августа Генпрокуратура сообщила, что с ее подачи Мингорисполком ликвидировал четыре организации - «Хьюман Константа», «Центр по продвижению прав женщин», «Офис по правам людей с инвалидностью» и «Центр правовой трансформации» - на основании того, что их деятельность не соответствовала целям и предмету, указанным в их уставах.

 
 
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Белорусские власти в рамках объявленной Лукашенко зачистки уже ликвидировали не менее 27 негосударственных организаций.
 
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