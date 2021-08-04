Тимановская летит через Вену

Источник материала: Салiдарнасць

Кристина Тимановская 4 августа незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены.





Об этом сообщил ТАСС источник в аэропорту Нарита, знакомый с ситуацией.

О причинах смены рейса на данный момент не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов.

Ранее в среду Тимановскую привезли в аэропорт Нарита на полицейском автомобиле из посольства Польши в Токио, где она провела последние два дня. У спортсменки была польская виза и предполагалось, что она вылетит в среду прямым рейсом польской авиакомпании LOT в Варшаву.