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Тимановская летит через Вену
04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Кристина Тимановская 4 августа незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены.
Об этом сообщил
О причинах смены рейса на данный момент не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов.
Ранее в среду Тимановскую привезли в аэропорт Нарита на полицейском автомобиле из посольства Польши в Токио, где она провела последние два дня. У спортсменки была польская виза и предполагалось, что она вылетит в среду прямым рейсом польской авиакомпании LOT в Варшаву.
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У спортсменки была польская виза и предполагалось, что она вылетит прямым рейсом в Варшаву.
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