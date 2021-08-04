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«Помста будзе». Так прошла акция в память о Виталии Шишове в Вильнюсе

04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как накануне вечером и в нескольких других городах стран-соседок (Варшаве, Киеве), неравнодушные вышли к посольству Беларуси и в Литве.

Там 3 августа среди портретов погибших героев протеста появился ещё один портрет: главы Белорусского дома в Украине, правозащитника Виталия Шишова, найденного во вторник утром повешенным.

Люди держали в руках плакаты, в том числе с посланием: «Помста будзе».

«Помста будзе». Так прошла акция в память о Виталии Шишове в Вильнюсе
«Помста будзе». Так прошла акция в память о Виталии Шишове в Вильнюсе
«Помста будзе». Так прошла акция в память о Виталии Шишове в Вильнюсе
«Помста будзе». Так прошла акция в память о Виталии Шишове в Вильнюсе
«Помста будзе». Так прошла акция в память о Виталии Шишове в Вильнюсе
 
 
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Как накануне вечером и в нескольких других городах стран-соседок (Варшаве, Киеве), неравнодушные вышли к посольству Беларуси и в Литве.
 
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