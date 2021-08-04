Саша Филипенко: «Жизнь в республике Беларусь каждый раз показывает бессилие авторов антиутопий»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный писатель об итогах исторического года.

Размышляя над сравнением белорусской реальности и книг Оруэлла и Кафки, известный белорусский писатель отметил, что в Беларуси давно стерта грань реального и нереального.





Фото из аккаунта Саши Филипенко в Фейсбуке

— Жизнь в республике Беларусь каждый раз показывает бессилие авторов антиутопий. Показывает то, что можно писать еще точнее и проваливаться за это дно все ниже и ниже. У нас давно уже стерта эта грань реального и не реального, — сказал Филипенко в эфире Еврорадио .

Писатель отметил, что в связи с приближающейся годовщиной белорусских событий хочется подвести итоги всего того, что с нами случилось за этот год. Он не согласен с утверждением, что все белорусы понимают ситуацию одинаково.

— Когда мы говорим про белорусов, ведь это и люди которые в ОМОНе работают, и те, кто пытаются удержать власть — это все тоже белорусы. Очевидно, что с этими людьми у нас разные выводы по поводу того, что произошло за этот год.

Но, думаю, что самое важное, что произошло, это то, что люди ощутили солидарность, ощутили общность, и для меня одним из самых важных итогов этого года стали домовые чаты, когда люди самоорганизовывались, когда они помогали друг другу и не ждали какого-то человека, который придет и расскажет, что нужно делать. Когда они брали на себя инициативу, и по-прежнему продолжают брать. По-прежнему люди помогают друг другу, — отметил писатель.

Он не согласен с утверждением о том, что протест подавлен:

— Протест очень силен в обществе. Мне кажется, что сейчас нет необходимости даже куда-то выходить, потому что протест висит в воздухе. Мы видим, как государство постоянно пытается рассказать, что все хорошо, постоянно пытается рассказать, что никакого протестного движения в Беларуси нет, и постоянно с этим не справляется. Мы видим, как сейчас пошли милиционеры по домам, чтобы предотвратить выходы 9 августа.

И в этом смысле самое важное, что белорусы стали принимать себя, стали понимать, что они могут, что у них есть голос, и, самое главное, они начали понимать, что должны работать какие-то институции, а не люди. И вообще-то мы должны жить в стране, где чиновники работают для людей, а не наоборот, — заключил Филипенко.