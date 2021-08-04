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Вот эти два факта уже дают нам… Именно сотрудники ФСБ России. Конечно, это может быть случайность, но то, что знаем точно — сотрудники ФСБ России интегрировались как-то среди белорусской оппозиции в Украине.



И сейчас мы слышим эту "Здесь нельзя не рассмотреть несколько совпадений, которые… Ну, во-первых, даже без такой предварительной информации я бы сказал, что это скорее всего не есть самоубийство. Но я бы не написал об этом до того, как у нас нет полной картины. То, что здесь дает нам больше, чем просто ощущение, говорит, что, скорее всего, это спецоперация – это факт, что мы уже несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ, которые интегрировались как-то среди оппозиционных беларусских групп, которые находятся в Украине.Вот эти два факта уже дают нам… Именно сотрудники ФСБ России. Конечно, это может быть случайность, но то, что знаем точно — сотрудники ФСБ России интегрировались как-то среди белорусской оппозиции в Украине.И сейчас мы слышим эту новость . Конечно, это означает, что мы направляем почти все наши ресурсы на расследование именно этого убийства. Если это убийство", - сказал Христо Грозев в эфире "Эхо Москвы".

Предыстория

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Bellingcat: В Киеве присутствуют сотрудники ФСБ, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп в Украине 2 августа Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал.

2 августа в Белорусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал.На следующий день его нашли повешенным.Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о травмах у Шишова - у него сдертая кожа на носу, колене и груди.Основными версиями смерти украинские силовики называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.