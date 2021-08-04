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Фото: Reuters

Возвращение мигрантов в Беларусь вызовет дополнительную напряженность среди белорусов.

Проще говоря, если Литва будет эффективно сдерживать нелегальных мигрантов и тем самым увеличивать их количество на нашей территории, то «оружие» Лукашенко сработает против него самого. И Лукашенко будет вынужден принимать неполные правовые меры, чтобы выслать нелегальных мигрантов из Беларуси или договариваться со странами, из которых они приехали, чтобы вернуться.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Оружие» Лукашенко может сработать против него самого - военный эксперт Возвращение мигрантов в Беларусь вызовет дополнительную напряженность среди белорусов.

- Министр внутренних дел Литвы А. Билотайте приняла решение, что все службы, отвечающие за охрану границы, должны принимать все возможные меры для недопущения незаконного ее пересечени.Литовцы уже начали разворачивать нелегальных мигрантов в Беларусь.Соглашение о реадмиссии с Евросоюзом приостановлено, поэтому возвращение мигрантов в Беларусь из Литвы проблематично на юридическом уровне, -. - Следовательно, остается, вполне естественный и ожидаемый выход - недопущение на свою территорию (именно этой логикой я и руководствовался, когда почти месяц назад говорил, что литовцам следует переходить от тактики действий по поимке мигрантов и использования рудиментарных методов вроде стены к тактике недопущения нелегальных мигрантов на свою территорию). Литва, как и любое другое государство, имеет полное право не допускать незаконное пересечение границы. С этой целью литовское законодательство дает право сотрудникам пограничной службы применять психологическое и физическое принуждение, а в некоторых случаях - оружие и взрывчатые вещества.Многие мигранты больше не имеют возможности вернуться в страну отправления и будут вынуждены оставаться здесь уже в наших лагерях с риском бунтов в них, как сейчас в Литве. Некоторые из них не имеют паспортов. Часть мигрантов просто будут бродить по стране. У нас есть соглашение о реадмиссии с Турцией (через которую прибывает часть мигрантов), но нет с Ираком, и это затрудняет их возвращение на законных основаниях.К сожалению, весомая часть нелегальных мигрантов едут в ЕС не ради хорошей работы и полноценной социализации, а за хорошей финансовой помощью беженцам, и логично, что им не будет интересно работать в Беларуси. Чем дольше такие мигранты будут на нашей земле, тем выше риск противоправных действий. И изнасилование нашей женщины или убийство мигрантом, да и просто кражи или наглое поведение, особенно в отношении стариков и детей, способно вызвать волну возмущения не только у противников Лукашенко, но и его сторонников, включая силовиков (которые выходцев с Ближнего Востока известно как именуют и как к ним относятся). И наличие мигрантов здесь связано не с коварным Западом, а Лукашенко сам дал безвизовый режим и "пригласил" на нашу землю.Предотвращение литовцами перехода их границы нелегальными мигрантами может привести к конфликтам. Нашим пограничникам придется принять меры, чтобы попытаться отправить развернутых мигрантов снова в Литву или самим с ними разбираться. То есть, между пограничниками может возникнуть конфликт по поводу того, в каком направлении отправлять мигрантов. И здесь могут пострадать сами мигранты. Если мигранты получат ранения и тем более погибнет кто-то, то любая из сторон может сбросить вину на противоположную сторону, чтобы продемонстрировать "агрессию" и "бесчеловечность". Поэтому видеонаблюдение в приграничной зоне и видеосъемка действий пограничных групп становится очень важной. При определенных условиях такой конфликт может перерасти в прямое противостояние пограничников.На фоне складывающейся обстановки следует отметить проведение комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, которое продлится до 12 августа и в ходе которых будут отработаны вопросы отмобилизования подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки.