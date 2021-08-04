«От разъяренного Лукашенко можно ждать чего угодно, и лучший выход - залечь на дно и не отсвечивать»

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Вроде каждый блок по отдельности работает, некоторые даже слишком хорошо. Но нет внутренней гармонии, определенной синхронизации, которая свойственна всем нормально работающим машинам. И чем активнее старается каждый отдельный блок, тем больший рассинхрон получается, тем сильнее вибрации, разваливающие всю структуру в целом,телеграм-канал "Белорусский порядок".Один системный сбой провоцирует дальнейшие, причем предугадать невозможно, что именно и где вылезет. Кейс Протасевича пролонгировал затухающий кризис и подорвал репутацию окончательно. Ответная засылка мигрантов в Литву фактически развязала новую холодную войну на границе ЕС, и тут ответа еще не последовало. Неадекватная реакция на заявление Тимановской вернула режим в фокус мировых СМИ, причем в самом неприглядном виде.Трагедия Шишова, вне зависимости от того, что это было, тоже пошла против Лукашенко. Могу предположить, что его ответ будет таким же, как и пропаганда – идиотским и ассиметричным. Импульс – чрезмерная реакция – новый импульс. И так по нарастающей. Чем больше инцидентов, тем больше поводов для импульсивных реакций, которые порождают новые инциденты.А отыгрываться уже не на ком, почти все враги вблизи зачищены. На очереди остались верные друзья и соратники. Думаю, именно поэтому в отставку подал председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин. Давний соратник Лукашенко, постоянный игрок его хоккейной команды, крупный бизнесмен, а также член “арбузной бригады”. То есть лицо, максимально приближенное к телу.Официальная причина - результаты выступлений белорусских теннисистов в Токио. Неофициальная – подал сам, чтобы избежать вышестоящего гнева. То есть даже такой доверенный человек находится под угрозой, потому что от разъяренного АГЛ можно ждать чего угодно, и лучший выход - залечь на дно и не отсвечивать.Такая ситуация даёт окно возможностей. Если загружать систему новыми “входящими сообщениями”, реакция на них будет наносить многократно больший урон, чем само сообщение.