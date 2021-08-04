ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«От разъяренного Лукашенко можно ждать чего угодно, и лучший выход - залечь на дно и не отсвечивать»

04.08.2021 09:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«От разъяренного Лукашенко можно ждать чего угодно, и лучший выход - залечь на дно и не отсвечивать»
Фото: РИА Новости
Режим АГЛ чем-то напоминает старый разболтанный механизм.

Вроде каждый блок по отдельности работает, некоторые даже слишком хорошо. Но нет внутренней гармонии, определенной синхронизации, которая свойственна всем нормально работающим машинам. И чем активнее старается каждый отдельный блок, тем больший рассинхрон получается, тем сильнее вибрации, разваливающие всю структуру в целом, пишет телеграм-канал "Белорусский порядок".

Один системный сбой провоцирует дальнейшие, причем предугадать невозможно, что именно и где вылезет. Кейс Протасевича пролонгировал затухающий кризис и подорвал репутацию окончательно. Ответная засылка мигрантов в Литву фактически развязала новую холодную войну на границе ЕС, и тут ответа еще не последовало. Неадекватная реакция на заявление Тимановской вернула режим в фокус мировых СМИ, причем в самом неприглядном виде.

Трагедия Шишова, вне зависимости от того, что это было, тоже пошла против Лукашенко. Могу предположить, что его ответ будет таким же, как и пропаганда – идиотским и ассиметричным. Импульс – чрезмерная реакция – новый импульс. И так по нарастающей. Чем больше инцидентов, тем больше поводов для импульсивных реакций, которые порождают новые инциденты.


А отыгрываться уже не на ком, почти все враги вблизи зачищены. На очереди остались верные друзья и соратники. Думаю, именно поэтому в отставку подал председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин. Давний соратник Лукашенко, постоянный игрок его хоккейной команды, крупный бизнесмен, а также член “арбузной бригады”. То есть лицо, максимально приближенное к телу.

Официальная причина - результаты выступлений белорусских теннисистов в Токио. Неофициальная – подал сам, чтобы избежать вышестоящего гнева. То есть даже такой доверенный человек находится под угрозой, потому что от разъяренного АГЛ можно ждать чего угодно, и лучший выход - залечь на дно и не отсвечивать.

Такая ситуация даёт окно возможностей. Если загружать систему новыми “входящими сообщениями”, реакция на них будет наносить многократно больший урон, чем само сообщение.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Тимановская летит через Вену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by