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«От разъяренного Лукашенко можно ждать чего угодно, и лучший выход - залечь на дно и не отсвечивать»
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Вроде каждый блок по отдельности работает, некоторые даже слишком хорошо. Но нет внутренней гармонии, определенной синхронизации, которая свойственна всем нормально работающим машинам. И чем активнее старается каждый отдельный блок, тем больший рассинхрон получается, тем сильнее вибрации, разваливающие всю структуру в целом,
Один системный сбой провоцирует дальнейшие, причем предугадать невозможно, что именно и где вылезет. Кейс Протасевича пролонгировал затухающий кризис и подорвал репутацию окончательно. Ответная засылка мигрантов в Литву фактически развязала новую холодную войну на границе ЕС, и тут ответа еще не последовало. Неадекватная реакция на заявление Тимановской вернула режим в фокус мировых СМИ, причем в самом неприглядном виде.
Трагедия Шишова, вне зависимости от того, что это было, тоже пошла против Лукашенко. Могу предположить, что его ответ будет таким же, как и пропаганда – идиотским и ассиметричным. Импульс – чрезмерная реакция – новый импульс. И так по нарастающей. Чем больше инцидентов, тем больше поводов для импульсивных реакций, которые порождают новые инциденты.
А отыгрываться уже не на ком, почти все враги вблизи зачищены. На очереди остались верные друзья и соратники. Думаю, именно поэтому в отставку подал председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин. Давний соратник Лукашенко, постоянный игрок его хоккейной команды, крупный бизнесмен, а также член “арбузной бригады”. То есть лицо, максимально приближенное к телу.
Официальная причина - результаты выступлений белорусских теннисистов в Токио. Неофициальная – подал сам, чтобы избежать вышестоящего гнева. То есть даже такой доверенный человек находится под угрозой, потому что от разъяренного АГЛ можно ждать чего угодно, и лучший выход - залечь на дно и не отсвечивать.
Такая ситуация даёт окно возможностей. Если загружать систему новыми “входящими сообщениями”, реакция на них будет наносить многократно больший урон, чем само сообщение.
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«От разъяренного Лукашенко можно ждать чего угодно, и лучший выход - залечь на дно и не отсвечивать»
Один системный сбой провоцирует дальнейшие.
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