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Тимановская улетела из Японии в ЕС. Но не в Варшаву, а в Вену

04.08.2021 09:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тимановская улетела из Японии в ЕС. Но не в Варшаву, а в Вену
Кристина Тимановская. Фото: Facebook / Belarus Athletic Federation
Легкоатлетка Кристина Тимановская 4 августа незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту Нарита.

Самолет австрийской авиакомпании со спортсменкой на борту вылетел из Токио. Напомним, ранее сообщалось, что бегунья Кристина Тимановская 4 августа вылетит из Токио в Варшаву прямым рейсом.

«Она приняла предложение Министерства иностранных дел Польши обратиться за международной помощью, она сделала это и получила сегодня польскую визу. Мы в Фонде помогли ей получить билет в Варшаву», — сказал Опейкин агентству Рейтер.


Коротко про историю с Тимановской


Спортсменка должна была выступить на Олимпиаде 2 августа в предварительном забеге на дистанции 200 метров. Однако НОК Беларуси отстранил от участия на Играх в Токио-2020 Кристину Тимановскую «в связи с эмоционально-психологическим состоянием» по решению врачей (сама спортсменка позже опровергала, что ее осматривали врачи, только общался психолог). 1 августа ее доставили в аэропорт и пытались посадить на рейс Токио — Стамбул, но спортсменка отказалась улетать. Она обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой о помощи. В опубликованном видеоролике спортсменка говорит, что на нее оказывалось давление, что ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Накануне этой ситуации спортсменка раскритиковала руководство нацкоманды за то, что ее заявили на эстафету 4 по 400 метра, тогда как спортсменка уже была заявлена на дистанции 100 и 200 метров. После этого бегунья подверглась осуждению в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении.

В итоге спортсменка осталась в Токио. Она заявила, что намерена просить убежище в одной из европейских стран. В МОК заявили, что Тимановская находится в безопасности, и пообещали разобраться в ситуации.

Кристина Тимановская — чемпионка Беларуси в беге на 100 и 200 метров, победительница Универсиады-2019 в дистанции в 200 метров, серебряный призер II Европейских игр в беге на 100 метров.
 
 
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Самолет австрийской авиакомпании со спортсменкой на борту вылетел из Токио.
 
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