Дело Тимановской: МОК хочет «вызвать на ковер» тренера, который матом угрожал спортсменке

По данным директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марка Адамса, уже получен «отчет от Национального олимпийского комитета Беларуси по ситуации с Тимановской».



фото с сайта pressball.by

«МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом, в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Сегодня в сети появилась запись, где Моисевич матом «уговаривает» бегунью.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

2 августа стало известно, что легкоатлетка получила гуманитарную национальную визу Польши.

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