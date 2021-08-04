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В Витебске при пожаре в квартире спасли мужчину
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на пожаре в жилом доме спасен мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире одного из домов по проспекту Победы в Витебске поступило вечером 3 августа.
Работники МЧС спасли хозяина квартиры, мужчину 1967 года рождения. С отравлением продуктами горения он госпитализирован.
В результате пожара повреждено имущество на балконе, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.-0-
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С отравлением продуктами горения он госпитализирован. Причина пожара устанавливается.
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