В Витебске при пожаре в квартире спасли мужчину

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на пожаре в жилом доме спасен мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире одного из домов по проспекту Победы в Витебске поступило вечером 3 августа.

Работники МЧС спасли хозяина квартиры, мужчину 1967 года рождения. С отравлением продуктами горения он госпитализирован.

В результате пожара повреждено имущество на балконе, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.-0-