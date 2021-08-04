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Приорбанк подарит смартфоны при подключении мобильного эквайринга Prior SoftPos
04.08.2021 09:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
При подключении услуги мобильного эквайринга Prior SoftPos и расчетно-кассового обслуживания Приорбанк вручит новым клиентам смартфоны с уже установленными приложениями для приема платежей и работы в интернет-банке.
Мобильный эквайринг Prior SoftPos, работающий через бесплатное приложение на основе технологии компании Visa Tap2Phone, позволяет принимать любые бесконтактные платежи через смартфон без дополнительного оборудования. На данный момент Приорбанк — единственный банк в Беларуси, который предоставляет данную услугу.
Услуга рассчитана в большей степени на малый и средний бизнес. Данный вид эквайринга позволяет минимизировать затраты компании, исключив расходы на приобретение и обслуживание POS-терминала, увеличивает мобильность продавцов и скорость обслуживания клиентов.
Работает сервис просто: при совершении покупки продавец вводит в приложении сумму платежа, после чего покупатель проводит бесконтактную оплату. После подтверждения транзакции чек выводится на экран и отправляется покупателю SMS-сообщением или на e-mail — для этого покупатель должен сообщить номер телефона или адрес своей электронной почты продавцу.
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно иметь смартфон на базе операционной системы Android с версией 8.0 и выше с поддержкой технологии NFC, скачать приложение в Play Market и заключить договор на мобильный эквайринг Prior SoftPos.
Но в рамках
Если вы новый клиент банка, официально зарегистрированы в качестве юрлица или ИП не менее 6 месяцев назад, и ваша выручка за год не превышает 5 млн евро, то получите не только возможность принимать платежи с помощью смартфона, но и сам смартфон с уже установленными приложениями для работы.
Для этого достаточно сделать то, что вы и так сделали бы:
Курьер доставит смартфон вам прямо в офис (или в другое удобное место).
Подробная информация о мобильном эквайринге Prior SoftPos, тарифах и условиях специального предложения доступна
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При подключении услуги мобильного эквайринга Prior SoftPos и расчетно-кассового обслуживания Приорбанк вручит новым клиентам смартфоны с уже установленными...
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