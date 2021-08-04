В окрестностях Иерусалима горит лесной массив

Источник материала: ОНТ

К числу стран Средиземноморья, где горят леса, присоединился Израиль. Два неконтролируемых пожара вспыхнули в центральной части страны.

Они разгорелся недалеко от Иерусалима. Огонь продолжает расходиться по лесному массиву. Эвакуированы жители окрестных домов, на борьбу с возгоранием направлены десятки пожарных команд и самолеты.

Власти перекрыли Тель-Авивское шоссе, водителей просят пользоваться объездными путями.

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