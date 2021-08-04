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В окрестностях Иерусалима горит лесной массив
Источник материала: ОНТ
К числу стран Средиземноморья, где горят леса, присоединился Израиль. Два неконтролируемых пожара вспыхнули в центральной части страны.
Они разгорелся недалеко от Иерусалима. Огонь продолжает расходиться по лесному массиву. Эвакуированы жители окрестных домов, на борьбу с возгоранием направлены десятки пожарных команд и самолеты.
Власти перекрыли Тель-Авивское шоссе, водителей просят пользоваться объездными путями.
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К числу стран Средиземноморья, где горят леса, присоединился Израиль. Два неконтролируемых пожара вспыхнули в центральной части страны. Они разгорелся недалеко от...
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