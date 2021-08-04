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Рубашки и джинсы: как лучше сочетать – 3 стильных варианта

04.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рубашки и джинсы: как лучше сочетать – 3 стильных варианта

В моем разборе – универсальное сочетание рубашка плюс джинсы. Запоминайте и после – бегом в магазин!

1. Выбираем верх из рюшей и нежных кружев с прямым и немного свободным силуэтом. Также никаких рваных и декорированных джинсов — только строгие классические фасоны темных расцветок.

2. Сочетаем яркую рубашку свободного кроя с прямыми белыми джинсами. Такой образ получится оригинальным и заметным. А вот пририсованную рубашку с такими же яркими брюками или джинсами надевать не стоит.

3. Оверсайз-модели рубашек лучше носить в паре с джинсами скинни или джеггинсами. Сочетание с джинсами-трубами может вас визуально увеличить.

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В моем разборе – универсальное сочетание рубашка плюс джинсы. Запоминайте и после – бегом в магазин! 1. Выбираем верх из рюшей и нежных кружев с прямым и немного...
 
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