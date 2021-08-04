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Министры обороны Беларуси и Казахстана обсудили вызовы и угрозы
Источник материала: ОНТ
Общий взгляд на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. В Минске прошли переговоры Министров обороны Беларуси и Казахстана.
Виктор Хренин дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Вооруженными силами двух стран и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях «Запад-2021».
Обсудили также возможность обучения специалистов из Казахстана в военных вузах Беларуси и обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи.
Намечены и пути дальнейших совместных действий по укреплению безопасности стран ОДКБ.
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Общий взгляд на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. В Минске прошли переговоры Министров обороны...
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