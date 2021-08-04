Министры обороны Беларуси и Казахстана обсудили вызовы и угрозы

Источник материала: ОНТ

Общий взгляд на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. В Минске прошли переговоры Министров обороны Беларуси и Казахстана.

Виктор Хренин дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Вооруженными силами двух стран и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях «Запад-2021».

Обсудили также возможность обучения специалистов из Казахстана в военных вузах Беларуси и обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи.

Намечены и пути дальнейших совместных действий по укреплению безопасности стран ОДКБ.

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