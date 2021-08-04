Спасатели нашли пропавших в лесу детей

Источник материала: ОНТ

12 часов вдали от цивилизации в незнакомой местности. Разряженный телефон и состояние, близкое к панике. В такое опасное приключение превратился поход троих подростков за грибами.

Ситуация была вполне предсказуема: беспечность в лесу может закончиться и хуже. Однако спасателям удалось в краткие сроки отыскать всех троих детей в чаще. Вот как о своем дне в лесу рассказывает один из юных грибников:

«Сначала было страшно, потом решили просто поспать. Улеглись, потом проснулись, потому что не могли нормально спать сидя, там все было мокрое. Устроились на дереве, на поваленном дереве. Утром думали слышали, что летит квадрокоптер с прожекторами. Встретили сотрудников МЧС, и вышли вместе с ними».

За время поисков успело пролиться немало материнских слез. Которые потом уже не могли остановить от счастья снова видеть детей живыми и здоровыми. Но все могло быть не так трогательно, говорят специалисты. Лес ошибок не прощает.

Виталий Медведский, начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «Зубр: «Прежде всего, самая большая ошибка, когда человек приходит в незнакомый лес и уверенно себя чувствует, не берет заряженный мобильный телефон, необходимые лекарства, которые каждый день принимает, небольшое количество воды и еды».

Спасатели не советуют выходить даже в «знакомый с детства лес» без связи. Это как минимум.

А как максимум, углубляться в лесной массив. Иногда осознание, что заблудился, наступает слишком поздно, когда ничего уже нельзя изменить.

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