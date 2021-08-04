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Спасатели нашли пропавших в лесу детей
Источник материала: ОНТ
12 часов вдали от цивилизации в незнакомой местности. Разряженный телефон и состояние, близкое к панике. В такое опасное приключение превратился поход троих подростков за грибами.
Ситуация была вполне предсказуема: беспечность в лесу может закончиться и хуже. Однако спасателям удалось в краткие сроки отыскать всех троих детей в чаще. Вот как о своем дне в лесу рассказывает один из юных грибников:
За время поисков успело пролиться немало материнских слез. Которые потом уже не могли остановить от счастья снова видеть детей живыми и здоровыми. Но все могло быть не так трогательно, говорят специалисты. Лес ошибок не прощает.
Спасатели не советуют выходить даже в «знакомый с детства лес» без связи. Это как минимум.
А как максимум, углубляться в лесной массив. Иногда осознание, что заблудился, наступает слишком поздно, когда ничего уже нельзя изменить.
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12 часов вдали от цивилизации в незнакомой местности. Разряженный телефон и состояние, близкое к панике. В такое опасное приключение превратился поход троих...
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