Гороскоп на 4 августа: судьбоносные события у Водолеев, лучший друг может появиться у Близнецов, а Стрельцам нужно быть осторожными

Источник материала: ОНТ

Сегодня у Овнов идеальный день для восстановления утраченных связей. Постарайтесь больше времени провести с теми, кто вам приятен. От этого будет зависеть ваше настроение. Уделите время своему здоровью.

Тельцам не следует заниматься крупными инвестициями и вкладывать средства в разнообразные проекты. Это может оказаться убыточным делом и не принести ожидаемую прибыль.

Активным Близнецам придется заняться поиском работы. Есть вероятность получить хорошее место в крупной компании. В личной жизни появится человек, который сможет стать для вас лучшим другом.

Хороший день для Раков. Вы легко сможете обсудить партнерские отношения. В скором времени ваша жизнь кардинально поменяется, и вы избавитесь от негативного груза прошлого.

Сегодня Львам не стоит никому ничего обещать. Вероятность того, что вы это выполните, не велика. Позитивный настрой в течение дня поможет вам справиться с некоторыми негативными моментами.

Творческий подход, обаяние и доброжелательность к окружающим создадут Девам хорошие условия для реализации задуманных дел. Посвятите этот день своей семье и заботе о ней.

Весам удастся удивить начальство легким решением трудного вопроса. Это может принести вашей фирме приличную прибыль. Будьте бдительными и не делайте сегодня того, что не входит в ваши планы.

Интуитивное проникновение Скорпионов в чувства окружающих и оригинальный взгляд на вещи смогут привлечь внимание важных персон. Звезды советуют вам сосредоточиться на конкретной цели.

Стрельцам необходимо проявить осторожность и осмотрительность буквально во всем. Не полагайтесь на удачу, все будет зависеть от ваших поступков.

Козероги предпочтут работе отдых. Слабая энергетика не позволит вам затевать важные дела. Рассудительность и спокойствие помогут создать комфортные отношения с любимым человеком.

Водолеям звезды советуют провести время в кругу семьи и близких друзей. Соблюдайте правила хорошего тона. Сегодня в родных стенах вас ждут судьбоносные события.

Рыбам придется находить баланс между многочисленными обязанностями, семьей и личными интересами. Ваши отношения с партнером получат второе дыхание, если научитесь правильно расставлять приоритеты.

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