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Беларусь пригласила Казахстан для участия в учениях «Запад-2021»

04.08.2021 09:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь пригласила казахстанский контингент для участия в учениях «Запад-2021». В Минске прошли переговоры министра обороны Беларуси с первым замминистра обороны Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь пригласила Казахстан для участия в учениях «Запад-2021»

В ходе встречи стороны отметили единую позицию по многим международным вопросам и высокий уровень двусторонних отношений. Особое внимание стороны уделили увеличению количества совместных мероприятий боевой подготовки, расширению круга специальностей по обучению казахстанских специалистов в наших военных учебных заведениях и необходимости обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь пригласила казахстанский контингент для участия в учениях «Запад-2021». В Минске прошли переговоры министра обороны Беларуси с первым...
 
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