ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Беларуси прочат экономике рост на 1,8% по итогам 2021 года

04.08.2021 09:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусская экономика в 2021 году вырастет на 1,8%, такой прогноз содержится в опубликованном сегодня указе №292 от 29 июля 2021 года, которым утверждена программа социально-экономического развития синеокой на 2021-2025 годы.

В 2022 году власти РБ рассчитывают на рост ВВП на уровне 2,9%, а за 5 лет (2025 год к 2020 году) экономика Беларуси должна рвануть аж на 21,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в текущем году вырастут на 1,6%, в 2022 году - на 2,7%, з а 5 лет – на 20,2%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская экономика в 2021 году вырастет на 1,8%, такой прогноз содержится в опубликованном сегодня указе №292 от 29 июля 2021 года, которым утверждена программа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 40 человек участвовали в ночных поисках 4-летней девочки под Могилевом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by