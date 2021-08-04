Власти Беларуси прочат экономике рост на 1,8% по итогам 2021 года

Источник материала: АФН

Белорусская экономика в 2021 году вырастет на 1,8%, такой прогноз содержится в опубликованном сегодня указе №292 от 29 июля 2021 года, которым утверждена программа социально-экономического развития синеокой на 2021-2025 годы.

В 2022 году власти РБ рассчитывают на рост ВВП на уровне 2,9%, а за 5 лет (2025 год к 2020 году) экономика Беларуси должна рвануть аж на 21,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в текущем году вырастут на 1,6%, в 2022 году - на 2,7%, з а 5 лет – на 20,2%.