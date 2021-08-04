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«Будет увлекательно, жаль, что это не смогут увидеть люди» (обновляется)

04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

4 августа в здании суда Минского района начинается суд по делу членов штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, членов Координационного совета Марии Колесниковой и адвоката Максима Знака.

«Будет увлекательно, жаль, что это не смогут увидеть люди» (обновляется)

Максим Знак и Мария Колесникова возле ЦИК. Минск. Июль, 2020. Фото Игоря Мелешко

Слушания пройдут в закрытом режиме, несмотря на то, что более 3800 человек, в том числе политики, лидеры мнений и общественные активисты из разных стран, потребовали сделать процесс открытым.

Напомним, Мария и Максим находятся под стражей с сентября 2020 года. Им предъявили обвинения сразу по нескольким статьям УК – «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», «заговор с целью захвата власти неконституционным путем», «создание экстремистского формирования и руководство им».

Обоим обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, правозащитные организации признали их политзаключенными.

Мария Колесникова сообщила накануне, что интенсивно готовится к процессу, и что любимое черное платье и «фирменная» красная помада будет обязательно.

– Будет увлекательно, жаль, что это не смогут увидеть люди. Закрытый процесс и наша изоляция — это подтверждение страха и слабости. Я жду заседание в том числе, чтобы увидеть Максима Знака. Обниму и скажу, что он — невероятный, – передала Мария через адвоката.

Максим Знак в интервью DW из СИЗО сравнил текст обвинения со сценарием голливудского блокбастера, «в котором мелкими буквами в конце помечено: «основано на реальных событиях».

– Обвиняя нас в заговоре, проявившимся якобы в публичном давлении на власть, следствие фактически обвиняет каждого, кто выражает свое несогласие, в непосредственном «исполнении» этого предполагаемого «заговора», – отметил известный юрист.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Процесс проходит в закрытом режиме.
 
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