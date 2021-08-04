|
«Будет увлекательно, жаль, что это не смогут увидеть люди» (обновляется)
04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
4 августа в здании суда Минского района начинается суд по делу членов штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, членов Координационного совета Марии Колесниковой и адвоката Максима Знака.
Максим Знак и Мария Колесникова возле ЦИК. Минск. Июль, 2020. Фото Игоря Мелешко
Слушания пройдут в закрытом режиме, несмотря на то, что более 3800 человек, в том числе политики, лидеры мнений и общественные активисты из разных стран,
Напомним, Мария и Максим находятся под стражей
Обоим обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, правозащитные организации признали их политзаключенными.
Мария Колесникова
– Будет увлекательно, жаль, что это не смогут увидеть люди. Закрытый процесс и наша изоляция — это подтверждение страха и слабости. Я жду заседание в том числе, чтобы увидеть Максима Знака. Обниму и скажу, что он — невероятный, – передала Мария через адвоката.
Максим Знак в интервью DW из СИЗО
– Обвиняя нас в заговоре, проявившимся якобы в публичном давлении на власть, следствие фактически обвиняет каждого, кто выражает свое несогласие, в непосредственном «исполнении» этого предполагаемого «заговора», – отметил известный юрист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Процесс проходит в закрытом режиме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)