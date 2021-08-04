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Легкоатлетка Яна Максимова отказалась возвращаться на родину: «В Беларуси можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни...»
04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Спортсменка и ее муж, Андрей Кравченко, который стал серебряным призером Олимпиады 2008 года в десятиборье, решили не возвращаться в Беларусь. Семья остается в Германии.
Фото из Инстаграма Яны Максимовой
Свое решение Яна Максимова объяснила подписчикам в Инстаграме:
— К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни...
Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим, — написала спортсменка, отметив пост бело-красно-белыми сердечками.
Яна Максимова надеется, что ее спортивная карьера продолжится, и у нее будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм.
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Легкоатлетка Яна Максимова отказалась возвращаться на родину: «В Беларуси можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни...»
Спортсменка и ее муж – серебряный призер Олимпиады-2008 – решили не возвращаться в Беларусь.
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