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В следующей серии может быть уничтожено ближайшее окружение Лукашенко - аналитик

04.08.2021 09:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В следующей серии может быть уничтожено ближайшее окружение Лукашенко - аналитик
Дмитрий Болкунец
Политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с «Лентой.ру» объяснил «политику» Лукашенко. Эксперт предрекает, что репрессии в стране будут продолжаться, и скоро очередь дойдет до ближайшего окружения Лукашенко.

По мнению эксперта, особенно очевидно политика репрессий проявилась после прошлогодних протестов в стране, когда начали выявлять тех, кто подписывался против Лукашенко за оппозиционных кандидатов.

«Особенно это коснулось госслужащих, преподавателей, студентов, — отметил политолог. — Многих профессиональных педагогов, медиков с мировой славой уволили только за то, что они посмели высказаться. Со спортсменами то же самое — спортивные функционеры не пустили на Олимпиаду тех, кто отказался подписывать письмо в поддержку Лукашенко».



«Во многом Лукашенко — человек советского прошлого, потому значимой фигурой для него является Сталин, которому он собирается установить памятник. Логика аналогичная», — резюмировал Дмитрий Болкунец.


Политолог добавил, что по той же сталинской логике следующими в репрессивной очереди станут те, кто организовывал эти гонения. «В следующей серии» может быть уничтожено ближайшее окружение узурпатора, особенно, как считает эксперт, те, кто видел его состояние в августе прошлого года.
 
 
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Белорусский правитель начнет с тех, кто видел его состояние в августе 2020 года.
 
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