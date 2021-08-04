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Дмитрий Болкунец

«Лентой.ру»

«Особенно это коснулось госслужащих, преподавателей, студентов, — отметил политолог. — Многих профессиональных педагогов, медиков с мировой славой уволили только за то, что они посмели высказаться. Со спортсменами то же самое — спортивные функционеры не пустили на Олимпиаду тех, кто отказался подписывать письмо в поддержку Лукашенко».

«Во многом Лукашенко — человек советского прошлого, потому значимой фигурой для него является Сталин, которому он собирается установить памятник. Логика аналогичная», — резюмировал Дмитрий Болкунец.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В следующей серии может быть уничтожено ближайшее окружение Лукашенко - аналитик Белорусский правитель начнет с тех, кто видел его состояние в августе 2020 года.

По мнению эксперта, особенно очевидно политика репрессий проявилась после прошлогодних протестов в стране, когда начали выявлять тех, кто подписывался против Лукашенко за оппозиционных кандидатов.Политолог добавил, что по той же сталинской логике следующими в репрессивной очереди станут те, кто организовывал эти гонения. «В следующей серии» может быть уничтожено ближайшее окружение узурпатора, особенно, как считает эксперт, те, кто видел его состояние в августе прошлого года.