Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Партия ракетных комплексов Javelin будет поставлена в Грузию Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении.

Об этом сообщили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, передаетОтмечается, что Тбилиси запрашивал у Вашингтона 82 ракеты для Javelin и 46 командно-пусковых установок.Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении.Согласно официальному заявлению, предлагаемая продажа этих систем «не приведет к изменению военного баланса в регионе».При этом, с точки зрения Пентагона, она будет способствовать «поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе».