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Die Presse

«Единственная западноевропейская кредитная организация в Беларуси делает первые выводы из политической ситуации в стране. В будущем Raiffeisen Bank International больше не будет осуществлять международные переводы для Беларусбанка», — пишет австрийское издание.

«Восстановление белорусской экономики вряд ли возможно в 2021 году, в первую очередь из-за высокой неопределенности, связанной с неопределенностью практического применения санкций в отношении. Санкционное давление может привести к значительному ухудшению ситуации в промышленном секторе, — отмечалось в обзоре. — Совокупное воздействие рассмотренных факторов может создать условия для замедления экономического роста».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Raiffeisen Bank из-за санкций ограничил сотрудничество с Беларусбанком - СМИ Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк ранее попали под секторальные санкции ЕС.

Die Presse утверждает, что Raiffeisen Bank International ограничил сотрудничество с госбанком из-за санкций против Беларуси.При этом банковская группа Raiffeisen Bank International не выступала с заявлениями о возможном прекращении по осуществлению международных переводов для Беларусбанка. Госбанк также не распространял заявления на эту тему.Напомним, под секторальные санкции ЕС, которые ввели во второй половине июня, попали три госбанка — Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк. Накануне введения санкций издание Politico сообщало, что Австрия пытается смягчить европейские санкции против Беларуси, выразив несогласие с некоторыми мерами, направленными на перекрытие доступа белорусской стороны к иностранной валюте.В июле рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинги двух попавших под санкции банков — Белагропромбанка, Беларусбанка, также банка БелВЭБ на уровне В с негативным прогнозом.Ранее в опубликованном 1 июля обзоре Raiffeisen Research по экономике Беларуси отмечалось, что влияние санкций на нее станет очевидным к концу 2021 года. Эксперты сделали прогноз с высокими факторами неопределенности.