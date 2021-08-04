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«На фото есть человек в позе домохозяйки». Тихановская в Лондоне, Лукашенко в Сочи (фотосравнение)
Источник материала: UDF
Фото пресс-службы Светланы Тихановской
3 августа Светлана Тихановская провела переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном,
Сатирический телеграм-канал «Ха-ха, я тут жыву» сравнил фото сегодняшней встречи в Лондоне с одним из кадров переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи в сентябре 2020-го.
Того самого, ставшего мемом из-за позы Лукашенко в неудобном кресле (а может дело было вовсе и не в мебели).
Фотосравнение автор канала сопроводил саркастической подписью:
«На фото есть один из 4 человек в позе домохозяйки. Узнали?»
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«На фото есть один из 4 человек в позе домохозяйки. Узнали?»
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