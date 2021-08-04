Источник материала: UDF



Фото пресс-службы Светланы Тихановской

«На фото есть один из 4 человек в позе домохозяйки. Узнали?»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «На фото есть человек в позе домохозяйки». Тихановская в Лондоне, Лукашенко в Сочи (фотосравнение) «На фото есть один из 4 человек в позе домохозяйки. Узнали?»

3 августапровела переговоры с премьер-министром ВеликобританииСалiдарнасць.Сатирический телеграм-канал «Ха-ха, я тут жыву» сравнил фото сегодняшней встречи в Лондоне с одним из кадров переговоровв Сочи в сентябре 2020-го.Того самого, ставшего мемом из-за позы Лукашенко в неудобном кресле (а может дело было вовсе и не в мебели).Фотосравнение автор канала сопроводил саркастической подписью: