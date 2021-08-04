Карбалевич: «Белорусский политический кризис превращается в кризис региональный»

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Валерий Карбалевич. Фото: Еврорадио

На мой взгляд, они свидетельствуют о том, что белорусский политический кризис превращается в кризис региональный.

Гуманитарный кризис в Беларуси вытолкнул за границу десятки тысяч белорусов, которые переезжают в соседние страны и создают там определенные проблемы.

Полагаю, международное сообщество недооценило угрозу перерастания белорусского политического кризиса в международную проблему. ЕС реагировал с опозданием, нерешительно, надеясь на возвращение привычного статус-кво.

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