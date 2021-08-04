|
«Создана сложная, динамичная обстановка». Гродненские пограничники приступили к оперативно-тактическому учению
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Усиление охраны госграницы, а также выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований. Гродненская пограничная группа приступила к комплексному оперативно-тактическому учению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно продлится до 12 августа и предусматривает три этапа.
Среди прочего военнослужащим предстоит отработать вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, стоит задача и по стабилизации обстановки на приграничной территории.
Игорь Буткевич, руководитель учения:
Основными целями учения являются совершенствование боевой и мобилизационной готовности пограничной группы, а также повышение уровня управления штатными и приданными подразделениями в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Создана сложная, динамичная обстановка». Гродненские пограничники приступили к оперативно-тактическому учению
Новости Беларуси. Усиление охраны госграницы, а также выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований. Гродненская пограничная группа приступила к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)