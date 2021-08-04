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«Создана сложная, динамичная обстановка». Гродненские пограничники приступили к оперативно-тактическому учению

04.08.2021 09:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Усиление охраны госграницы, а также выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований. Гродненская пограничная группа приступила к комплексному оперативно-тактическому учению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно продлится до 12 августа и предусматривает три этапа.

«Создана сложная, динамичная обстановка». Гродненские пограничники приступили к оперативно-тактическому учению

Среди прочего военнослужащим предстоит отработать вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, стоит задача и по стабилизации обстановки на приграничной территории.

«Создана сложная, динамичная обстановка». Гродненские пограничники приступили к оперативно-тактическому учению

Игорь Буткевич, руководитель учения:
На учениях создана сложная, динамичная обстановка, требующая от личного состава командиров принятия нестандартных, правильных, иногда очень смелых решений. Сейчас командиру Гродненской пограничной группы вручено распоряжение на привидение группы в полную боевую готовность. Проводится комплекс мероприятий.

«Создана сложная, динамичная обстановка». Гродненские пограничники приступили к оперативно-тактическому учению

Основными целями учения являются совершенствование боевой и мобилизационной готовности пограничной группы, а также повышение уровня управления штатными и приданными подразделениями в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности.

 
 
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Новости Беларуси. Усиление охраны госграницы, а также выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований. Гродненская пограничная группа приступила к...
 
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