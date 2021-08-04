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Жительница Смолевичского района похитила у знакомого $5900

04.08.2021 09:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Заводского РУВД задержана ранее судимая 43-летняя жительница Смолевичского района, которая похитила у знакомого $5900 и Br100. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе разбирательств установлено, что 31 июля женщина была приглашена в гости к знакомым. После совместного распития алкогольных напитков участники вечеринки легли спать. Ночью она проснулась и в поисках наживы отправилась осматривать личные вещи товарищей. В коробке из-под мобильного телефона были найдены деньги, вырученные за продажу квартиры", - рассказали в ГУВД.

Женщина забрала не все деньги, а лишь часть, оставив владельцу $10 тыс. Она обменяла и потратила на алкогольные напитки и продукты питания $1800.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за совершение кражи в особо крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за совершение кражи в особо крупном размере.
 
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