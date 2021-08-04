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Мария Колесникова рассказала, как ей предлагали сняться в кино а-ля Протасевич
04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Руководителю штаба Виктора Бабарпко за время нахождения в СИЗО несколько раз предлагали сотрудничать со следствием, а также написать прошение о помиловании.
Об этом Мария Колесникова рассказала
— Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня «услышали» и предложили сниматься в кино а-ля Роман [Протасевич], — сообщила Мария.
Она согласилась дать интервью руководителю телеканала ОНТ Марату Маркову при условии, что расскажет «шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме» — после этого просьбы об интервью со стороны госканалов прекратились. И хотя в июне съемочная группа гостелевидения
Что до прошения о помиловании, его отказалась писать уже сама Мария Колесникова, поскольку виновной себя не считает. Но и людей, которые соглашаются сотрудничать со следствием в обмен на свободу, член президиума Координационного совета не осуждает — она убеждена, что «каждый делает свой выбор, исходя из обстоятельств, в которых находится».
4 августа в Минске
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Координатору штаба Бабарпко несколько раз предлагали сотрудничать со следствием, а также написать прошение о помиловании.
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