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В Минске задержан философ Владимир Мацкевич
04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По предварительной информации, сотрудники КГБ проводят обыск у него дома.
О задержании методолога и философа Владимира Мацкевича сообщает
На телефонные звонки Владимир Мацкевич не отвечает. Судя по данным мессендежеров, последний раз в сети он был вчера вечером, пишет
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Сотрудники КГБ проводят обыск у него дома.
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