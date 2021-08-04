Источник материала: БT

После разговоров с "сотрудником банка" женщина лишились более 37 тысяч рублей. Эти истории уже пугают своей периодичностью. По данным следствия, днем 4 июня через мессенджер Viber 64-летней женщине позвонил человек, представился работником службы безопасности банка. Собеседник сообщил потерпевшей, что по ее карте идет активность, возможно, это мошенники. Аферист убедил пенсионерку в том, что она должна снять со счета средства и положить их в другой банк. А спустя пару дней он убедил минчанку в том, что она должна оформить на свое имя кредит на сумму 5 800 рублей. Потерпевшая выполнила и эту просьбу.