ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После разговора с "сотрудником банка" пенсионерка лишились более 37 тыс. рублей

04.08.2021 10:35 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

После разговоров с "сотрудником банка" женщина лишились более 37 тысяч рублей. Эти истории уже пугают своей периодичностью. По данным следствия, днем 4 июня через мессенджер Viber 64-летней женщине позвонил человек, представился работником службы безопасности банка. Собеседник сообщил  потерпевшей, что по ее карте идет активность, возможно, это мошенники. Аферист убедил пенсионерку в том, что она должна снять со счета средства и положить их в другой банк. А спустя пару дней он убедил минчанку в том, что она должна оформить на свое имя кредит на сумму 5 800 рублей. Потерпевшая выполнила и эту просьбу.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После разговоров с "сотрудником банка" женщина лишились более 37 тысяч рублей. Эти истории уже пугают своей периодичностью. По данным следствия, днем 4 июня через...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ГосДуму собрались нищие: Каждый пятый задекларировал нулевой доход
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by