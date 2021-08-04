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«В принципе, у человека может быть нулевой доход. Он может жить за счет того, что жена работает, или муж работает, или родственники. Может быть, сбережения какие-то остались, за счет которых он живет, но понятно, что, когда это массово и в отношении кандидатов в депутаты Госдумы, то это вызывает вопросы», - рассуждает зампредседателя движения избирателей «Голос» Станислав Андрейчук.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ГосДуму собрались нищие: Каждый пятый задекларировал нулевой доход Декларации «Единой России» на данный момент еще не опубликованы.

Из 3010 кандидатов с представленными сведениями о заработках 558 оказались «нищими», выяснил, проанализировав обнародованные ЦИК данные.Больше всего людей с нулевым заработком оказалось попало в списки «Коммунистов России» - 165 человек из 394. В возглавляемой журналистомРПСС не смогли заработать ни копейки по итогам прошлого года 156 кандидатов (из 243), в партии «Родина» - 78 (из 280) , в «Зеленой альтернативе» - 37 (из 214), «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - 30 (из 277), в «Партии Роста» - 28 (из 287), в «Гражданской платформе» - 29 (из 234), а в «Зеленых» - 17 политиков (из 227). В ЛДПР таких кандидатов семь из 209, в «Справедливой России - Патриоты - За правду» - шесть из 301 и в КПРФ - пять из 344.Декларации «Единой России» на данный момент еще не опубликованы.Еще 54 кандидата, как следует из деклараций, живут за чертой бедности, имея доход менее 10 тысяч рублей в год. Так, всего две копейки за прошлый год заработал избирающийся от «Зеленой альтернативы» в Башкортостане, Удмуртии и Пермского крае. Столько же задекларировали его коллеги по партииЧлен ЛДПР, избирающийся в Красноярском крае, заработал 26 рублей 30 копеек в прошлом году. На банковских счетах у него меньше 100 рублей.Впрочем, это больше, чем у 284 кандидатов, которые заявили, что сбережений не имеют в принципе. Это каждый второй из тех, кто задекларировал нулевой доход, следует из подсчетов «Дождя».В отличие от чиновников и парламентариев, кандидаты не обязаны публиковать информацию о доходах и имуществе жен, напоминает он. Исключение составляют крупные сделки за последние три года, превышающие совместный доход, и сделки с недвижимостью за рубежом.