ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Славгородском районе раскрыта кража 33 рулонов сенажа

04.08.2021 10:45 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе раскрыта кража 33 рулонов сенажа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Несколько десятков рулонов с сенажом пропали с поля вблизи д. Поповка Славгородского района в начале июля. Сотрудники местного РОВД установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались 41-летний житель Славгорода и 56-летний житель района.

Выяснилось, что на протяжении нескольких дней в вечернее время они на грузовом микроавтобусе "Мерседес-Спринтер" подъезжали к полю, принадлежащему одному из сельхозпредприятий Славгородского района. В грузовой отсек транспортного средства закатывали рулоны с сенажом в белой полимерной пленке. Затем похищенное увозили с целью продажи.

В общей сложности с поля сельхозпредприятия были похищены 33 рулона сенажа на сумму более Br1,76 тыс.

Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемых, возбуждено уголовное дело. Сенаж в полном объеме возвращен хозяйству.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько десятков рулонов с сенажом пропали с поля вблизи д. Поповка Славгородского района в начале июля. Сотрудники местного РОВД установили личности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз для биткоина о цене в $100 тыс. не отменяется. Мнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by