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В Славгородском районе раскрыта кража 33 рулонов сенажа
Источник материала: БелТА
4 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе раскрыта кража 33 рулонов сенажа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Несколько десятков рулонов с сенажом пропали с поля вблизи д. Поповка Славгородского района в начале июля. Сотрудники местного РОВД установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались 41-летний житель Славгорода и 56-летний житель района.
Выяснилось, что на протяжении нескольких дней в вечернее время они на грузовом микроавтобусе "Мерседес-Спринтер" подъезжали к полю, принадлежащему одному из сельхозпредприятий Славгородского района. В грузовой отсек транспортного средства закатывали рулоны с сенажом в белой полимерной пленке. Затем похищенное увозили с целью продажи.
В общей сложности с поля сельхозпредприятия были похищены 33 рулона сенажа на сумму более Br1,76 тыс.
Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемых, возбуждено уголовное дело. Сенаж в полном объеме возвращен хозяйству.-0-
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Несколько десятков рулонов с сенажом пропали с поля вблизи д. Поповка Славгородского района в начале июля. Сотрудники местного РОВД установили личности...
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