Жительница Барановичского района сдала 600 кг чужого металлолома

Источник материала: БелТА

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сельчанка в Барановичском районе сдала 600 кг чужого металлолома - возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Барановичский РОВД обратился местный житель с заявлением о том, что с его земельного участка пропал металлолом. По словам мужчины, участок куплен для строительства дома, но так как работы еще не начались, появлялся он там не ежедневно. В один из приездов владелец участка обнаружил отсутствие сложенного металла.

Оперативники установили, что к произошедшему причастна 41-летняя жительница соседнего населенного пункта. Узнав о металлоломе, сельчанка в течение пяти дней с помощью тачки перевезла его на другой участок в той же деревне. Затем по ее просьбе знакомый на своем автомобиле отвез вторсырье в Барановичи в пункт приема лома и отходов цветных металлов. В итоге женщина сдала 600 кг металлолома на сумму около Br350. Вырученные деньги она потратила на собственные нужды.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантки и возбудили уголовное дело за кражу.-0-