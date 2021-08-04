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ГПК подтверждает информацию о гибели мигранта на белорусско-литовской границе

04.08.2021 10:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет подтверждает информацию о гибели молодого человека не славянской внешности. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.

Инцидент произошел на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони.

Молодой человек был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, но он скончался на месте.-0-

/Будет дополнено/.

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Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони.
 
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