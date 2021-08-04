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В Чаусском районе грузовик врезался в трактор с прицепом

04.08.2021 10:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе грузовик врезался в трактор с прицепом - водитель последнего в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 3 августа в 17.50 в Чаусском районе на 59-м км автодороги Могилев - Чериков - Костюковичи. Управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Renders, 44-летний житель Заславля не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с двигавшимся впереди трактором с прицепом-бочкой, который от удара опрокинулся.

В результате столкновения 62-летний тракторист получил травмы и был госпитализирован.

Как отметили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, водитель должен контролировать ситуацию за рулем при любых обстоятельствах, а также проявлять внимание и соблюдать безопасную скорость и дистанцию.-0-

В Чаусском районе грузовик врезался в трактор с прицепом

В Чаусском районе грузовик врезался в трактор с прицепом

Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома

 
Теги: Могилев
 
 
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В результате столкновения 62-летний тракторист получил травмы и был госпитализирован.
 
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