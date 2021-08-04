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КГБ проводит обыск у Владимира Мацкевича
Источник материала: АФН
Сотрудники КГБ проводят обыск у белорусского философа и методолога Владимира Мацкевича, сообщает tut.by.
«На телефонные звонки Владимир Мацкевич не отвечает. Судя по данным мессендежеров, последний раз в Сети он был вчера вечером», - говорится в сообщении.
Владимир Мацкевич — белорусский философ и методолог, учредитель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, председатель Совета Международного консорциума «Евробеларусь», сооснователь белорусского Летучего университета.
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Сотрудники КГБ проводят обыск у белорусского философа и методолога Владимира Мацкевича, сообщает tut.by.
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