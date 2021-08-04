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Боррель: ЕС благодарно Украине за быстрое начало расследование смерти Шишова
Источник материала: Партизан
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поблагодарил украинские власти за быстрое начало расследования смерти одного из учредителей "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политик напомнил, что он помог многим оппозиционерам Беларуси избежать репрессий режима Александра Лукашенко.
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"Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке", - написал Боррель в своем Twitter.
Политик отметил, что Шишов помог многим избежать репрессий со стороны режима Лукашенко.
"Хочу поблагодарить украинские власти за быстрое начало расследования его смерти, включая возможное убийство", - добавил глава европейской дипломатии.
Напомним, 2 августа стало известно о пропаже Виталия Шишова - он не вернулся с утренней пробежки. Его поиском занимались правоохранители и активисты.
Утром 3 августа Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева.
Полиция сейчас рассматривает две версии смерти Шишова, среди них - сокрытие умышленного убийства.
Как сообщало РБК-Украина, дело о смерти Шишова находится на контроле президента Владимира Зеленского.
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поблагодарил украинские власти за быстрое начало расследования смерти одного из учредителей "Белорусского дома в Украине"...
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