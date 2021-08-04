Российская легкоатлетка Иоланда Чен о Тимановской: предложившим ей пробежать 400, нужно однажды самим взять и пробежать эту дистанцию













Если специализируешься в коротком спринте, 100 и 200 метров, то 400 метров — это марафон, добежать практически невозможно. То есть, если и добежишь, то два месяца будешь отходить от этого бега. Просто этим людям, которые ей предложили взять и пробежать 400, нужно однажды самим взять и пробежать эту дистанцию, — сказала Чен в эфире "Матч ТВ".





пишет Прессбол, 1 августа, по сообщению пресс-службы НОК, спортсменка была отстранена от участия в Играх в связи с "эмоционально-психическим состоянием". В воскресенье,Прессбол, 1 августа, по сообщению пресс-службы НОК, спортсменка была отстранена от участия в Играх в связи с "эмоционально-психическим состоянием".





Девушка, ранее раскритиковавшая спортивное начальство после внезапного назначения ее на эстафету, попросила помощи у МОК, заявив, что на нее оказывается давление и что ее насильно пытаются вывезти из страны.





Версию НОК бегунья назвала "враньем".







