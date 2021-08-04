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Raiffeisen Bank прекратил переводы Баларусбанку из-за секторальных санкций ЕС
Источник материала: Партизан
Raiffeisen Bank International понижает уровень сотрудничества с государственным Беларусбанком из-за секторальных санкций ЕС. Об этом пишет австрийское издание Die Presse.
По оценке СМИ,
Ранее сообщалось, что секторальные санкции ЕС закрывают доступ на рынок капитала для белорусских властей. Европейский инвестиционный банк приостановил финансирование даже по уже заключенным договорам, которые касаются госсектора.
Кроме того, в рамках секторальных санкций европейские банки отказывают в финансировании сделок по реализации белорусских нефтепродуктов.
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Raiffeisen Bank International понижает уровень сотрудничества с государственным Беларусбанком из-за секторальных санкций ЕС. Об этом пишет австрийское издание Die Presse.
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