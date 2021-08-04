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Ситуация на курортах Турции: пожары потушены или локализованы за пределами туристических зон

04.08.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «АэроБелСервис», собрав данные партнеров, обобщила ситуацию на курортах Турции.



Мармарис

Отельеры Мармариса сообщают, что на курорте пожары ликвидированы, поэтому больше ничто не угрожает безопасности и здоровью туристов. Только в популярном рыбацком поселке Турунч продолжается борьба с возгораниями.

Бодрум

Рядом с курортными зонами пожаров нет. Ситуация стабилизируется.

Фетхие

Отельеры подтверждают отсутствие пожаров. Имевшее место воспламенение было локализовано и взято под контроль.

Анталийское побережье. Аланья, Сиде

Возгарания вблизи поселений Манавгата (Сиде) потушены. Пожарные бригады переместились в горы и объекты, расположенные вдали от туристических зон. В Аланье пожарные сражаются с огнем в лесах в 10–15 км от курортных зон. Опасности для жизни и здоровья нет. В некоторых местах ощутим запах гари, просматривается задымление.

Кемер, Белек, Анталия

Последствия пожаров незаметны. Воздух и небо чистые, жалоб от туристов нет.

Турецкие туркомпании поясняют, пишет officelife.media, что надеются на то, что благодаря усилиям армии, разведки, волонтеров из местного населения, техники прибывшей из ЕС, России, Украины, скоро все, кто находится в Турции, смогут ощутить себя в безопасности.

Компания «АэроБелСервис� уточняет, что о стабилизации обстановки в Турции говорит, например, то, что на курорте Сиде нет туристов, желающих переселиться. Тем не менее компания готова оказать содействие туристам при их желании сменить курорт.
 
 
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Компания «АэроБелСервис», собрав данные партнеров, обобщила ситуацию на курортах Турции.
 
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