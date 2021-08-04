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Кризис демократии

04.08.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во всем мире только один из 12 человек живет в условиях полной демократии.

Кризис демократии
Глобальная демократия продолжает двигаться по нисходящей траектории: во всем мире только один из 12 человек живет в условиях полной демократии, в то время как более трети живет при авторитарном правлении.

Именно так мрачно выглядит последний индекс демократии (глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня демократии) от британского исследовательского центра Economist Intelligence Unit.  Глобальный рейтинг 5,37 из 10 — это самый низкий показатель с момента создания индекса в 2006 году.

Кстати, во всем мире существуют реальные проблемы с доверием и легитимностью  демократических структур и процессов. Например, исследование, проведенное Ipsos Mori, показало, что большинство в каждой опрошенной стране считает, что экономика настроена в пользу богатых и влиятельных. С точки зрения общественности, дела правительства не намного лучше: по крайней мере половина в каждой стране, согласны с тем, что их правительство не ставит во главу угла проблемы таких людей, как они, — пишет Information Policy.

Это, в свою очередь, ведет к низкому уровню доверия к политическому классу. Когда людей спрашивают, каким профессиям они доверяют, чтобы сказать им правду, политики и правительственные министры занимают два из трех нижних мест; только 15% и 16% соответственно доверяют им правду.

Однако следует отметить два важных момента.


Во-первых, в подобных проблемах нет ничего нового. Во-вторых, можно многое сделать, чтобы их исправить.

Одно из решений заключается в изменении способа участия граждан в политической жизни. Именно это стоит за растущей популярностью совещательной демократии и, в частности, собраний граждан.

Идея состоит в том, чтобы объединить людей из разных слоев общества, предоставить им достоверную и авторитетную информацию и стимулировать дискуссии, которые позволят им прийти к выводам и дать рекомендации. Последняя волна совещательной демократии, основанная на посылке о том, что «политические решения должны быть результатом разумных дискуссий между гражданами», помогла внести реальные изменения в законодательство по вопросам, которые ранее считались неразрешимыми.

В качестве примера можно привести собрание граждан Ирландии по внесению изменений в восьмую поправку, касающуюся абортов. В его состав вошли председатель, назначенный правительством, и 99 обычных граждан, выбранных случайным образом, чтобы они представляли ирландское общество в целом. Они обсуждали восьмую поправку в течение пяти заседаний, заслушали показания 25 экспертов и рассмотрели 300 материалов, полученных от общественности и заинтересованных групп.  К концу обсуждения члены ассамблеи в подавляющем большинстве согласились с тем, что конституционное положение об абортах не соответствует цели, и представили рекомендации относительно того, что должно охватывать законодательство. Они были внесены в парламент в июне 2017 года, и на последующем референдуме большинство в две трети проголосовало за отмену конституционного запрета на аборты.

И это не единичный успех. Во всем мире, включая Францию, Шотландию, Австралию, Канаду, Польшу, США и Бельгию, эти подходы обеспечивают реальные изменения как на местном, так и на национальном уровне в отношении сложной долгосрочной социальной политики и конституционных проблем, таких как климатический кризис, избирательная реформа и земельные права.

Это может произойти только тогда, когда эти подходы будут реализованы правильно. Когда принимаются меры к тому, чтобы состав собрания был разнообразным, его рекомендации получают доверие и легитимность; люди могут смотреть на то, что было решено, и быть уверенными, что кто-то вроде них участвует в этом процессе.

Гражданские собрания, конечно, не серебряная пуля. Сами по себе они не могут решить все проблемы, с которыми сталкивается общество, или в одиночку оживить демократию. Они также не предназначены для замены представительной демократии — скорее, они могут просто усилить ее. Но с учетом потенциального вознаграждения — особенно во время поляризации — лидерам следует подумать о том, как они могут вовлечь людей в процессы принятия решений.

Кстати, как уже сообщал Thinktanks.by, в Индексе демократии 2019 года Беларусь заняла 141-е место (всего в список вошли 165 стран мира). Если сравнить нынешний индекс демократии с прошлогодним, то видно, что позиция Беларуси в данном рейтинге ухудшается.

Беларусь в рейтинге отнесена к группе авторитарных государств. В этот же «клуб» попали такие постсоветские государства как Россия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Страны Балтии в рейтинге The Economist Intelligence Unit названы «свободными», а Украина, Молдова, Грузия, Армения и Кыргызстан отнесены к «гибридным» режимам: базово они являются демократическими, но отдельные проявления авторитаризма все равно присутствуют.
 
 
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