Тимановская: Не ожидала, что дело обернется политическим скандалом

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская заявила во вторник, 3 августа, в Токио в интервью немецкому изданию Bild о том, что совершенно недооценила последствия, к которым приведет ее критический пост в Instagram.

"Я никогда не вмешивалась в политику"

пишет DW. "На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь со спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в команду других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации на эту эстафету. И я не представляла, что дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом", - сказала легкоатлетка, опасающаяся теперь репрессий со стороны властей Беларуси и нашедшей убежище в посольстве Польши в японской столице,DW.





По решению тренера Тимановской, на Олимпиаде в Токио она должна была принять участие в эстафете 400 x 4 метров, в то время как изначально спортсменка должна была выступить в состязаниях по бегу на дистанциях 200 и 100 метров, к чему она и готовилась. И девушка выразила по этому поводу свой гнев в видео, размещенном в Instagram. По словам бегуньи, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.





После этого Национальный олимпийский комитет Бела �си отстранил Тимановскую от участия в Олимпиаде и, как она утверждает, функционеры пытались вывезти из Японии без ее согласия. По словам спортсменки, перед отправкой в аэропорт главный тренер сборной Беларуси дал ей всего 40 минут на то, чтобы она собрала вещи.





Кристина Тимановская выразила надежду на то, что ей удастся вылететь в Европу и что в Польше она будет в безопасности. По ее словам, МИД Польши уже связался с ней, а федерация легкой атлетики пообещала поддержку.