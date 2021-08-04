ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тимановская: Не ожидала, что дело обернется политическим скандалом

04.08.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как заявила спортсменка в интервью немецкому изданию Bild, она совершенно недооценила последствия, к которым приведет ее критический пост в Instagram.

Тимановская: Не ожидала, что дело обернется политическим скандалом
Кристина Тимановская
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская заявила во вторник, 3 августа, в Токио в интервью немецкому изданию Bild о том, что совершенно недооценила последствия, к которым приведет ее критический пост в Instagram.

"Я никогда не вмешивалась в политику"

"На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь со спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в команду других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации на эту эстафету. И я не представляла, что дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом", - сказала легкоатлетка, опасающаяся теперь репрессий со стороны властей Беларуси и нашедшей убежище в посольстве Польши в японской столице, пишет DW.

По решению тренера Тимановской, на Олимпиаде в Токио она должна была принять участие в эстафете 400 x 4 метров, в то время как изначально спортсменка должна была выступить в состязаниях по бегу на дистанциях 200 и 100 метров, к чему она и готовилась. И девушка выразила по этому поводу свой гнев в видео, размещенном в Instagram. По словам бегуньи, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

После этого  Национальный олимпийский комитет Бела �си  отстранил Тимановскую от участия в Олимпиаде и, как она утверждает, функционеры пытались вывезти из Японии без ее согласия. По словам спортсменки, перед отправкой в аэропорт главный тренер сборной Беларуси дал ей всего 40 минут на то, чтобы она собрала вещи.

Кристина Тимановская  выразила надежду на то, что ей удастся вылететь в Европу и что в Польше она будет в безопасности. По ее словам, МИД Польши уже связался с ней, а федерация легкой атлетики пообещала поддержку.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как заявила спортсменка в интервью немецкому изданию Bild, она совершенно недооценила последствия, к которым приведет ее критический пост в Instagram.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подростки проникли в бомбоубежище в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by