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На белорусско-литовской границе погиб человек
04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Беларуси заявили об «убийстве иракца».
Такую информацию распространило 4 августа государственное информагентство
Как сообщается, инцидент произошел на участке белорусско-литовской границы близ населенного пункта Бенякони (Вороновский район Гродненской области).
Молодого человека обнаружили в тяжелом состоянии белорусские пограничники. Они пытались оказать пострадавшему первую помощь, но тот, по информации ведомства, скончался на месте.
Произошедшее в близком к правителю телеграм-канале уже
Правитель поручил СК и Генпрокуратуре приступить к расследованию и в первую очередь опросить местных жителей — якобы именно они сообщили пограничникам об избитом человеке. Также белорусские власти собираются найти родственников погибшего, выдать им визы и «оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело».
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В Беларуси заявили об «убийстве иракца».
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