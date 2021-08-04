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На белорусско-литовской границе погиб человек

04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси заявили об «убийстве иракца».

Такую информацию распространило  4 августа государственное информагентство БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Как сообщается, инцидент произошел на участке белорусско-литовской границы близ населенного пункта Бенякони (Вороновский район Гродненской области).

Молодого человека обнаружили в тяжелом состоянии белорусские пограничники. Они пытались оказать пострадавшему первую помощь, но тот, по информации ведомства, скончался на месте.

Произошедшее в близком к правителю телеграм-канале уже назвали «шокирующим убийством иракца, который возвращался из Литвы», о чем было «немедленно доложено» Александру Лукашенко.

Правитель поручил СК и Генпрокуратуре приступить к расследованию и в первую очередь опросить местных жителей — якобы именно они сообщили пограничникам об избитом человеке. Также белорусские власти собираются найти родственников погибшего, выдать им визы и «оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело».

 
 
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В Беларуси заявили об «убийстве иракца».
 
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