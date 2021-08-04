Политзаключенный сбежал с «химии» за границу

Источник материала: Салiдарнасць

Дмитрий Кулаков выехал из Беларуси.

Об этом сообщает Весна .

Дмитрия осудили на 3,5 года «химии» за то, что оскорблял и угрожал насилием сотрудникам милиции в телеграм-чате. Политзаключенный отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа №17 в Шклове.

По информации «Весны», Дмитрий сбежал из исправительного учреждения и выехал из Беларуси. Сейчас он находится в другой стране.