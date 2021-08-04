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Политзаключенный сбежал с «химии» за границу
04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Дмитрий Кулаков выехал из Беларуси.
Об этом сообщает
Дмитрия осудили на 3,5 года «химии» за то, что оскорблял и угрожал насилием сотрудникам милиции в телеграм-чате. Политзаключенный отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа №17 в Шклове.
По информации «Весны», Дмитрий сбежал из исправительного учреждения и выехал из Беларуси. Сейчас он находится в другой стране.
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Дмитрий Кулаков выехал из Беларуси.
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