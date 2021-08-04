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Прогноз для биткоина о цене в $100 тыс. не отменяется. Мнение
Источник материала: Myfin
В середине июля
биткоин падал ниже планки в 30 тысяч
– На прошлой неделе на рынке криптовалют началось ралли, которое привело к заметному подорожанию биткоина и большинства альткоинов на более чем 10%, – отмечает Трофим Еременко. – Это произошло, как обычно, на фоне позитивных высказываний лидеров мнений о данном рынке и благоприятных новостей из США и Европы.
Цена биткоина закрепилась на уровне 40 тысяч долларов, после чего произошла коррекция и фиксация прибыли и небольшой отскок курса.
В дальнейшем мы прогнозируем некоторое уменьшение курса основной криптовалюты (до 37-39 долларов США), после которой ожидается волна нового резкого роста. Мы не отменяем свой прогноз о 100 тыс. долларов до конца года.
В сентябре будет проведен анализ новых блокчейн проектов и выделение инвестиций на новые инициативы. Это подстегнет интерес к криптовалютам на фоне растущих глобальных рисков и неопределенности в мире.
Также вскоре будет происходить парад официальных признаний криптовалют в различных юрисдикциях, что еще сильнее укрепит позиции классических коинов.
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