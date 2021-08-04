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​Что по поводу протестов и санкций думают белорусы? Итоги масштабного соцопроса

04.08.2021 11:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Каково отношение белорусов к протестам и санкциям? Аналитический центр EcooМ с привлечением фонда «Украинская политика» провел республиканский опрос общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Что по поводу протестов и санкций думают белорусы? Итоги масштабного соцопроса

Согласно социсследованию, чуть более 25 % опрошенных считают, что санкции нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь хуже. 17,6 % респондентов уверены, что это отработка сценария давления на Россию. 15 % считают, что санкции направлены на то, чтобы сделать Беларусь зависимой.

​Что по поводу протестов и санкций думают белорусы? Итоги масштабного соцопроса

В масштабном мониторинге приняли участие 1 890 респондентов из 126 населенных пунктов всех регионов Беларуси. Опрос был проведен с соблюдением принципа репрезентативности для населения от 18 лет по полу, возрасту, занятости, типу населенного пункта и региону проживания респондентов.

 
 
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Новости Беларуси. Каково отношение белорусов к протестам и санкциям? Аналитический центр EcooМ с привлечением фонда «Украинская политика» провел республиканский...
 
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