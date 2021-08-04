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Он фактически переполз со стороны Литвы. На границе погиб избитый до полусмерти иракец

04.08.2021 11:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ситуация с мигрантами на литовской границе. Как сообщают информагентства, ночью белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони избитого до полусмерти иракца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он фактически переполз со стороны Литвы. На границе погиб избитый до полусмерти иракец

Он фактически переполз контрольно-следовую полосу со стороны Литвы. Человек умер на руках у наших пограничников. На теле жертвы следы жестоких побоев. На месте работают следователи.

Напомним, литовская сторона в ночь с 2 на 3 августа насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила новое печальное развитие.

Он фактически переполз со стороны Литвы. На границе погиб избитый до полусмерти иракец

О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, доложено Президенту. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию, опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке).

Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытии в Беларусь, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом на контроле главы государства.

 
 
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Ситуация с мигрантами на литовской границе. Как сообщают информагентства, ночью белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони...
 
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