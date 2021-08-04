Подготовка детей к школе. Кому выделит деньги государство

Власти готовы оказать материальную и денежную помощь семьям, которые готовят детей к 1 сентября. Naviny.by узнали, где и как ее можно получить.





В преддверии 2021/2022 учебного года помощь родителям, у которых есть дети-школьники, государство окажет по нескольким каналам.

Как сообщает Минтруда, это выделение единовременной материальной помощи и государственной адресной социальной помощи. Кроме того, родителям помогут по месту их работы, а также в ходе благотворительных акций.

При этом помощь будет выделена семьям по всей Беларуси. Так, в Гродненском районе ее получат около 650 семей.

Всю информацию можно предварительно получить на сайтах благотворительных фондов и госорганов. В число последних входят управления образования в регионах, местные органы по труду, занятости и соцзащите, территориальные центры соцобслуживания населения.

Единовременная материальная помощь

Эти деньги выделят родителям, которые воспитывают троих и более детей, независимо от дохода семьи.

Максимальный размер выплат на каждого ребенка-школьника составит 30% от бюджета прожиточного минимума. Это 85 рублей.

Справка. Единовременную матпомощь власти планируют оказать почти 100 тысячам семей, которые воспитывают около 206 тысяч детей. Общая сумма выплат превысит 14 миллионов рублей.

Конкретный размер помощи определят местные советы депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона.

Чтобы получить эту помощь, нужно посетить органы по труду, занятости и социальной защиты в соответствии с регистрацией по месту жительства (пребывания) одного из родителей ребенка. А если семья живет в столице, то по месту учебы ребенка.

Государственная адресная социальная помощь

Эту помощь предоставят малообеспеченным семьям, которые воспитывают несовершеннолетних детей, в том числе многодетным родителям.

Государственная адресная соцпомощь выделяется в виде:

единовременного пособия на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей;

ежемесячного соцпособия.

Размер выплат определят районные комиссии — в каждом случае индивидуально исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации.

За получением помощи нужно обращаться в службу «одно окно» или орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей.

Помощь по месту работы

Гражданам, которые воспитывают детей школьного возраста, помощь может быть оказана по месту их работы согласно коллективным договорам или другим локальным актам предприятия.

Кроме того, эту помощь могут оказать профсоюзы.

Благотворительные акции

Дополнительная помощь семьям с детьми-школьниками поступит благодаря проведению благотворительных мероприятий, на которых будет организован сбор канцелярских товаров.

Акции и ярмарки традиционно стартуют в начале августа.

Их проводят территориальные центры соцобслуживания населения, благотворительные фонды и общественные объединения.

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