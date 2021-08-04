В Минске возбудили уголовное дело из-за угроз насилием гособвинителю и судье

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска возбудила уголовное дело по фактам угроз насилием в отношении гособвинителя и судьи, а также в связи с незаконным распространением информации о их частной жизни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как следует из материалов дела, неустановленное лицо, чтобы воспрепятствовать законной деятельности прокурорского работника, который поддержал государственное обвинение по уголовному делу, а также судьи, постановившего обвинительный приговор, 19 июля 2021 года направило в прокуратуру Советского района Минска электронное сообщение с их персональными данными и угрозами применить к ним насилие.

"Эти сведения, составлявшие личную тайну прокурорского работника и судьи, распространены исключительно в связи с выполнением ими должностных обязанностей, чем причинен вред их правам и законным интересам", - отметили в прокуратуре.

Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.366, ст.389 и ч.3 ст.203-1 УК.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-