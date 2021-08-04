ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Барановичского района осужден за незаконную охоту

04.08.2021 11:25 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах вынесли приговор по делу о незаконной охоте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался 60-летний житель Барановичского района. Преступление было совершено в апреле этого года на территории Полонковского лесничества Барановичского лесхоза. Сельчанин установил на деревьях три ловушки в виде самозатягивающихся петель из металлических тросов, при помощи которых незаконно добыл две особи косули европейской. В результате окружающей среде был причинен материальный ущерб в размере 240 базовых величин на сумму свыше Br6,9 тыс.

Фигурант признал свою вину, причиненный ущерб возместил в полном объеме.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год с лишением права охоты на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сельчанин установил на деревьях три ловушки в виде самозатягивающихся петель из металлических тросов, при помощи которых незаконно добыл две особи косули...
 
Новости дня
Новости разные
 
Amnesty International: очень важно, чтобы власти Украины обеспечили безопасность людей, которые бежали от репрессий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by