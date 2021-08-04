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Житель Барановичского района осужден за незаконную охоту
Источник материала: БелТА
4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах вынесли приговор по делу о незаконной охоте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.
На скамье подсудимых оказался 60-летний житель Барановичского района. Преступление было совершено в апреле этого года на территории Полонковского лесничества Барановичского лесхоза. Сельчанин установил на деревьях три ловушки в виде самозатягивающихся петель из металлических тросов, при помощи которых незаконно добыл две особи косули европейской. В результате окружающей среде был причинен материальный ущерб в размере 240 базовых величин на сумму свыше Br6,9 тыс.
Фигурант признал свою вину, причиненный ущерб возместил в полном объеме.
Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год с лишением права охоты на срок 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-
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Сельчанин установил на деревьях три ловушки в виде самозатягивающихся петель из металлических тросов, при помощи которых незаконно добыл две особи косули...
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